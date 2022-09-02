Власть 02 сентября 2022, 17:37 Поделиться Telegram

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Viber Медведев предрек прекращение поставок российского газа в Европу Зампредседателя Совбеза Медведев: российского газа в Европе просто не будет РИА «Новости»

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Поставки газа из России в Европу прекратятся из-за ввода потолка цен на российское топливо. Такой прогноз сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«„Для ЕС пришло время ввести потолок цен на трубопроводный газ из России“, — заявила тетенька фон дер как там Ляйен. Будет как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», — написал Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

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Глава Европейской комиссии заявила 2 сентября о необходимости ввода лимита цен газ, поставляемый в страны Евросоюза. Она пообещала выступить с инициативой в ближайшее время, написали «Известия».

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Ранее сообщалось, что Россия не будет поставлять свою нефть и нефтепродукты странам, которые установят потолок стоимости на них. В российском правительстве назвали идею абсурдной. До этого G7 представили план по ограничению цен на нефть из России.

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