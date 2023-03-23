Власть 23 марта 2023, 10:49 Медведев предположил, что за подрыв «Северных потоков» в итоге никто не ответит Зампред СБ Медведев: США были основным бенефициаром подрыва «Северных потоков»

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США — основной бенефициар подрыва газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», но в итоге за эту диверсию никто не ответит. Об этом заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и «ВКонтакте».

«Конечно, за это никто не ответит. Не ответит напрямую. Нам же понятно, в чьих это интересах. <…> В конечном счете основной бенефициар — это Соединенные Штаты Америки», — процитировал политика ТАСС.

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По мнению Медведева, за случившееся заплатит — и платит уже сейчас — население стран Евросоюза. Он отметил, что цена на газ «выросла на 1000%» и, хотя она колеблется, этот показатель значительно выше, чем цены, по которым поставляла газ Россия. Потребители получают огромные коммунальные счета, растут цены в магазинах, закрываются производства. А жителям США, в отличие от европейцев, «хорошо».

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Зампред Совбеза добавил, что США сейчас «прямо скажем, наши враги» — они пытаются причинить России «максимальный вред», а по возможности вообще разделить страну.