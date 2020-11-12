Медведев предложил включить вакцины от COVID-19 в перечень жизненно важных лекарств

Данные меры позволят избежать завышения цен на препарат, отметил сайт kp.ru.

«Нужно проработать вопрос о включении вакцин против коронавирусной инфекции в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов… Это позволит избежать завышения отпускных цен на вакцину, что, конечно, недопустимо», — заявил Медведев.

С таким предложением он выступил на совещании по вопросу «О мерах по развитию производства и внедрения вакцин против новой коронавирусной инфекции».

Кроме того, Медведев призвал объединить усилия компаний по производству вакцины от коронавируса под руководством одной организации. Он предложил сделать головной структурой Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи — разработчика «Спутника V».

Россияне смогут привиться вакциной от коронавируса вне зависимости от своей профессии с января-февраля 2021 года.

«Спутник V» — препарат для профилактики COVID-19, зарегистрированный Министерством здравоохранения в начале августа. Летом он успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет. У них сформировались иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза испытаний началась в сентябре, в ней участвуют 40 тысяч человек.