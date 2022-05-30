Медведев предложил упростить въезд для недовольных властями ФРГ немцев

Решение Германии упростить въезд в страну российским критикам специальной операции по прокомментировал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. В Telegram-канале политик написал, что не против, чтобы страну покинули те, кто выступает против нее и желает ей поражения. При этом Россия может подумать о льготном въезде для недовольных своим правительством немцев.

Власти Германии решили упростить выдачу виз журналистам негосударственных медиа, правозащитникам и оппозиционерам из России. Правительство сократило «бюрократические барьеры» для получения права пребывания на территории страны дольше 90 дней.

«Германия решила упростить въезд к себе российским критикам спецоперации на Украине. Иными словами, тем, кто выступает против своей страны и желает ей поражения. <…> Пусть такие едут к немцам как можно скорее. И желательно безвозвратно под страхом уголовной ответственности за фейки о Вооруженных силах», — написал Медведев.

Также зампред СБ предложил подумать о возможном льготном въезде в Россию тех, кто активно выступает против канцлера Олафа Шольца и иных подобных политиков в Европе.