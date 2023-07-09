Важное 09 июля 2023, 19:52 Медведев предложил ответ на атаку ВСУ Смоленской АЭС Медведев призвал ударить по украинским АЭС в ответ на атаку ВСУ по станции в Смоленске Википедия

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Россия должна жестко ответить на попытку украинских войск поразить Смоленскую атомную электростанцию при помощи ракет НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что необходимо поразить все украинские АЭС, а также ядерные объекты в Европе.

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«Если подтвердится попытка атаки натовскими ракетами Смоленской (Десногорской) АЭС, необходимо рассматривать сценарий одновременного российского удара по Южно-Украинской АЭС, Ровенской АЭС и Хмельницкой АЭС, а также по ядерным объектам в Восточной Европе. Тут уже нечего стесняться», — написал Медведев.

О попытке удара со стороны Украины по расположенной в Смоленской области атомной электростанции сообщил Telegram-канал Mash. Авторы уточнили, что одновременно с этим ВСУ выпустили ракеты в сторону военного аэродрома Калужской области.

По предварительным данным, для ударов использовали британские крылатые ракеты Storm Shadow. Но до заявленных целей они не долетели. Российские средства ПВО сбили их в небе над Брянской областью, где нашли обломки.

О сбитых в Брянской области ракетах сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он уточнил, что в результате падения обломков полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь. Пострадавших среди местного населения нет. На место для ликвидации последствий прилета прибыли сотрудники оперативных служб.