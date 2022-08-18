Медведев предложил европейцам призвать свои власти к ответу

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев обратился к простым европейцам. Он предложил им не молчать и призвать «своих недоумков» — власти ЕС — к ответу.

«Призовите своих недоумков к ответу. И мы вас услышим. Выгода очевидна — зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», — написал зампред Совбеза в своем Telegram-канале.

Медведев сравнил происходящее с ситуацией, описанной в произведениях Джорджа Оруэлла, когда холод в батареях стал символом тепла европейской солидарности, а рост цен в продуктовых магазинах — минимальной платой за сохранение европейской демократии.

Причем весь этот бред — от экономии на кремации тел до стирки туалетной бумаги — ради того, чтобы наказать далекую «дремучую Россию», которая ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила.

Медведев предрек Зеленскому вторые роли в комедиях или трибунал.