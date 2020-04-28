Медведев предложил депутатам «Единой России» отдать свою зарплату врачам

По его словам, медицинских работников очень важно поддерживать в сложившейся ситуации. Также Медведев призвал поддержать предпринимателей.

На данный момент в России зафиксировано 93558 случаев коронавируса, из них 867 — с летальным исходом. 4568 пациентов вылечились.