Медведев пожелал заразившемуся Мишустину здоровья

Экс-премьер Дмитрий Медведев пожелал нынешнему главе правительства Михаилу Мишустину здоровья. Глава Кабмина накануне подхватил коронавирус.

«Я искренне желаю всем здоровья, особенно желаю здоровья заболевшим людям в нашей стране, своим коллегам в правительстве, Михаилу Владимировичу Мишустину и вообще всем гражданам нашей страны в этой очень сложной ситуации», — приводит ТАСС слова заместителя председателя Совбеза России Дмитрия Медведева.

Накануне стало известно, что Мишустин заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал президенту России Владимиру Путину по видеосвязи. Премьер отправился лечиться на карантин. На свое место он предложил первого вице-премьера Андрея Белоусова. Путин этот вариант одобрил.

Пор последним данным, в России 2019-nCoV заразился 114 431 человек. От болезни COVID-19, которую вызывает новый вирус, скончались 1169 инфицированных.