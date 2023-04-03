Власть 03 апреля 2023, 12:25 Медведев пожелал выздоровления пострадавшим при взрыве кафе в Петербурге Зампред СБ Медведев призвал россиян сообщать о фактах финансирования из Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Люди, получающие финансирование из Украины, с высокой долей вероятности встали на путь предательства, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Словами политика с РИА «Новости» поделился его помощник Олег Осипов.

Зампред СБ отметил, что россиянам «пора осознать совсем очевидные вещи». Медведев подчеркнул — если кто-то получает деньги или работу из украинских источников, скорее всего, этот кто-то встал на путь предательства и уже совершил уголовное преступление.

Реклама

«Он враг и о нем необходимо сообщить спецслужбам или правоохранительным органам», — высказался политик и пожелал скорейшего выздоровления пострадавших при взрыве в кафе Санкт-Петербурга.

Вечером 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв. Погиб военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), проводивший там творческую встречу. Еще 31 человек получил ранения, всех доставили в городские больницы, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии. По подозрению в совершении преступления силовики задержали арендовавшую в Петербурге квартиру девушку.