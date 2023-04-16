16 апреля 2023, 15:35
Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал всем мира
Зампред Совбеза Медведев пожелал России мира после полного разгрома врага
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Пасхой. В своем Telegram-канале он написал, что желает всем мира после полной победы над врагом.
Медведев напомнил, что в день Воскресения Христа, как и в Пасхальную седмицу, приняты миролюбивые высказывания.
Реклама
«Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. <...> После достижения целей спецоперации и полного разгрома врага», — подчеркнул он.
С Пасхой россиян поздравил и президент России Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что в условиях серьезных вызовов церковь всегда делила все тягости и радости вместе с народом.
Политолог Евгений Михайлов отметил, что глава государства намекнул, что каждый в итоге получит то, во что верит.
Поздравления православным верующим направил и папа римский Франциск, пообещав молиться за верующих разных национальностей.
Пасха
Дмитрий Медведев
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама