Власть 16 апреля 2023, 15:35 Медведев поздравил россиян с Пасхой и пожелал всем мира Зампред Совбеза Медведев пожелал России мира после полного разгрома врага РИА «Новости»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Пасхой. В своем Telegram-канале он написал, что желает всем мира после полной победы над врагом.

Медведев напомнил, что в день Воскресения Христа, как и в Пасхальную седмицу, приняты миролюбивые высказывания.

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«Я тоже желаю нашей стране и всем нашим людям долгожданного мира. <...> После достижения целей спецоперации и полного разгрома врага», — подчеркнул он.

С Пасхой россиян поздравил и президент России Владимир Путин. В своем обращении он отметил, что в условиях серьезных вызовов церковь всегда делила все тягости и радости вместе с народом.

Политолог Евгений Михайлов отметил, что глава государства намекнул, что каждый в итоге получит то, во что верит.

Поздравления православным верующим направил и папа римский Франциск, пообещав молиться за верующих разных национальностей.