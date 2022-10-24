Медведев посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле | 360°

24 октября 2022, 15:29
Медведев посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Ura.ru: зампред Совбеза Медведев посетит «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев проведет рабочее совещание на тему исполнения гособоронзаказа на «Уралвагонзаводе» в Тагиле. Об этом сообщил Ura.ru.
По данным СМИ, Медведев уже прилетел в город. Сам завод пока встречу не подтверждал.
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Источники сообщили, что зампред Совбеза может посетить и учебный центр в Елани: там проходит подготовка мобилизованных со всего Урала. Пока достоверной информации на этот счет также нет.
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Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе посетил полигон в Рязанской области Западного военного круга, где мобилизованных готовят к отправке на спецоперацию. Он пообщался с военными и опробовал отечественную снайперскую винтовку Драгунова.
Частичную мобилизацию в России объявили 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что планируется привлечь 300 тысяч резервистов.
Дмитрий Медведев
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