Медведев пообещал «разрушительный» ответ на высылку российских дипломатов

Ответ России на высылку дипломатов будет симметричным и разрушительным для двусторонних отношений. Так прокомментировал ситуацию с внешней политикой заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Teleram-канале.

По словам Медведева, существуют так называемые «международные обычаи», которые не имеют смысла и ни к чему не ведут. К числу таковых он отнес высылку российских дипломатов «как средство давления на другую сторону».

«Уж сколько раз было за последнее время. И вот опять. Безумные поляки высылают 45 российских дипломатов, рачительные немцы — 40, утонченные французы — 30. Страдающие от безумных фантомных болей прибалты отозвали послов. Кто больше?» — написал Медведев.

Он также добавил, что ответ России на эти действия будет «симметричным и разрушительным» для двусторонних отношений.

«Кого наказали? Конечно, прежде всего своих. Надо искать им новое место работы. Что почувствовали в России? Ничего», — подчеркнул Медведев.

Действие европейских стран политик назвал «продолжением шизоидной кампании» по давлению на Россию, которое ничего не изменит и лишь заставит «рассматривать друг друга не иначе как в оружейную оптику».

Ранее сообщалось, что Германия объявила 40 сотрудников российских дипломатических и консульских учреждений ФРГ персонами нон грата.