Медведев показал своего кота, который ждет новые санкции от «дедушки Джо»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высмеял санкции США, авторы которых сами теперь ищут способы их обойти. Политик написал об этом в Telegram-канале, где выложил фотографию своего кота Дорофея в ожидании очередных рестрикций от «дедушки Джо».

«Тут выяснилось, что до особо одаренных персонажей, о которых я писал, начало доходить, что Россия — это наша любимая Родина. А еще дошло то, что без нашей страны им никак не выжить», — написал Медведев.

Зампред Совбеза пояснил, что без России жители стран, вводящих санкции, останутся без еды, удобрений, газа, тепла, металлов для выпуска машин. А европейские и американские АЭС смогут обеспечить топливом только 20-40% своих жителей.

«Теперь с нетерпением ожидаем очередного пакета европейских санкций и великих санкционных решений Grandfather Joe („дедушка Джо“ — прим. ред.), по поводу которых авторы этих самых санкций сразу начинают придумывать схемы обхода», — иронично заметил Медведев.

Политик не стал напоминать, что сейчас происходит с ценами на топливо и какие прогнозы дают по падению экономик.

Вдогонку зампред Совбеза выложил фотографию своего кота, «ожидающего очередной пакет санкций».

«И это только первый месяц лета. Ожидаем осени, когда придется собирать основной санкционный урожай. А пока паровоз их экономики услуг и цифровых валют летит в стену на полных парах. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» — написал он.