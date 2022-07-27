Большинство украинских регионов в скором времени могут войти в состав других государств. Изображение с такой картой опубликовал в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Медведев показал две карты. На первой — «видение» Украины глазами президента Владимира Зеленского. Это изображение подразумевает украинские ЛНР, ДНР и Крым.

На второй карте — прогнозы западных аналитиков. Большая часть Украины изображена как территория России, часть регионов изобразили в составе Польши, Румынии и Венгрии. Украинским властям «оставили» только Киевскую область.

В пострадавшем от психотропных веществ мозгу президента Украины возникала следующая картинка светлого будущего его страны (рис. 1). Западные аналитики считают, что на самом деле будет так (рис. 2) Дмитрий Медведев зампред СБ России.

На прошлой неделе Дмитрий Медведев заявил, что нужно отодвинуть украинские войска от Донецка. С таким заявлением зампред Совбеза выступил на встрече с беженцами из Донбасса в Ростовской области.