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    27 мая 2022, 01:25

    Медведев пояснил, как России не впасть в крайность в своем развитии

    Дмитрий Медведев: России не нужен путь «военного коммунизма»

    Александра Ломейко

    Россия не пойдет по пути «военного коммунизма» в своем развитии, поскольку является современной страной. Основные законы рынка в государстве должны остаться с известными документами.

    Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заметил, что в условиях экстремального времени его коллеги из правительства зачастую работают «с колес». Его слова привел ТАСС.

    «И в то же время нам нельзя разрушить ткань общероссийского рынка и принципы работы на рынке», — подчеркнул Медведев.

    Он напомнил, что у России нет цели создать «второй Генплан», и экономика страны не плановая.

    «Поэтому справедливо говорить о том, что основные законы, которые регулируют закупки на рынке, рыночные законы, должны остаться с известными изменениями», — сказал зампред Совбеза.

    Медведев указал на необходимость оставить общие правила, иначе Россия рискует попасть в крайность.

    «У нас наступит военный коммунизм, а он нам не нужен. Мы современная страна, и чтобы там про нас ни говорили, хотим развиваться по нормальным законам», — заключил он.