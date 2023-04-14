Власть 14 апреля 2023, 11:11 Медведев похвалил Орбана за слова о несуществующей Украине Медведев: Украина закончится после прекращения финансирования с Запада РИА «Новости»

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Высказывание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана об окончании боевых действий на Украине после отказа Запада финансировать ВСУ сочли смелыми для европейского политика. Об этом заявил в Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он напомнил слова Орбана, что Украина с финансовой точки зрения — несуществующая страна, поэтому как только закончатся транши США и стран Евросоюза, закончатся и военные действия.

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«Молодец, смело и точно для европейского политика», — отметил Медведев.

Он добавил, что одновременно с окончанием финансового потока Украина закончит свое существование, так как эта страна никому не нужна.

По словам Орбана, европейские страны пускают на содержание Украины десятки миллиардов долларов и эта «благотворительность» рано или поздно закончится. Он отметил, что конфликт на Украине подогревают лишь деньги ее союзников.