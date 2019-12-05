Медведев подвел экономические итоги года

Глава российского правительства Дмитрий Медведев дал традиционное интервью крупнейшим российским вещателям. Одной из первых тем обстоятельного разговора было состояние экономики России. Премьер-министр уверен: в России все хорошо.

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«В целом наша экономика, социальная сфера этот год прожила абсолютно нормально, стабильно. И это самое главное — с учетом того, что мы помним разные годы и разные проблемы, которые так или иначе возникали. В этом году наша экономика развивалась, но, наверное, не такими значительными темпами, как мы бы все хотели. Максимальный рост, который мы ожидаем, может быть от 1,3 до 1,5% валового внутреннего продукта», — рассказал Медведев.

По его словам, Россия стремится к тому, чтобы расти в одном темпе с мировой экономикой. Это приблизительно на 3% ВВП в год. Цифра достижимая, уверен премьер. А если посмотреть на темпы роста на фоне инфляции, то экономическая стабильность России становится еще яснее.

«Инфляция в этом году будет в пределах 3,8%. Это самая низкая инфляция за всю историю Российской Федерации с момента образования нашей страны», — заметил Медведев.

Глава правительства подчеркнул, что эта цифра тесно связана с ключевой ставкой Центробанка, ставками банков по кредитам, доступностью ипотечного кредитования. В пределах понятных границ формируются и меняются цены.

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«Если говорить о других цифрах, то, конечно, хорошей является цифра по безработице. Безработица в нашей стране в последнее время была низкой, около 5%, а в этом году будет еще ниже — где-то 4,6–4,7% экономически активного населения, и эта цифра рассчитана по методике Международной организации труда», — привел важный экономический показатель премьер-министр.

«Поэтому я с полным основанием могу сказать, что развитие нашей страны в 2019 году было вполне успешным», — в завершение темы подчеркнул Медведев.