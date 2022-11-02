Медведев поднял тему смертной казни в свете диверсий в военкоматах и на железной дороге | 360°

02 ноября 2022, 15:22
Медведев поднял тему смертной казни в свете диверсий в военкоматах и на железной дороге
Зампред Совбеза Медведев: мораторий на смертную казнь при необходимости можно отменить
Нынешняя Конституция России позволяет отменить мораторий на смертную казнь в случае необходимости, напомнил в своем Telegram-канаде зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Поводом поднять эту тему он счел появление «разнообразных диверсантов» на территории страны.
Сегодня стало известно, что двух 18-летних студентов задержали за теракты на железной дороге в Уфе (об этом писало РИА ФАН). Медведев отметил, что это иностранные студенты, несогласные с российской политикой.
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«То есть мы у себя этих уродов приняли, дали им возможность получить образование. В ответ — теракты и диверсии», — возмутился политик.
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Он напомнил о случаях поджога военкоматов и разрушения других государственных объектов уже «нашими, с позволения сказать», гражданами.
«Я уж не говорю про убийства украинскими террористами наших граждан на нашей территории. Насквозь отбитые мозги сейчас дело, увы, привычное», — констатировал Медведев и добавил, что вопрос даже не в «конкретных отморозках».
Зампред Совбеза напомнил, что во времена Великой Отечественной войны с предателями, которые вели в тылу подрывные работы по приказу фашистов, «никто не цацкался» — их ждал расстрел на месте. По мнению Дмитрия Медведева, у совершившего такое преступление в военное время «нет ни возраста, ни национальности, ни права на защиту своей жизни».
Политик добавил, что в России, в отличие от других стран с ядерным оружием, действует мораторий на смертную казнь, что «весьма гуманно».
«Хотя, еще раз подчеркну, в рамках нынешней Конституции мораторий на смертную казнь может быть преодолен в случае необходимости при изменении правовых позиций Конституционного суда России», — сообщил он.
Медведев пояснил, что это «вопрос выбора средств защиты интересов» государства и общества.
Дмитрий Медведев
Смертная казнь
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