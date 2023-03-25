25 марта 2023, 12:56
Медведев поддержал распространение пиратского контента на территории России
Пиратский контент, основанный на продукции ушедших из России компаний вполне допустим. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.
Это заявление стало продолжением интервью Медведева российским СМИ и пользователям соцсети «ВКонтакте».
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«Ищите правильных пиратов и скачивайте у них», — сказал он.
Таким образом он ответил на вопрос о распространении нелицензионных копий фильмов и музыки от сервисов, которые вывели бизнес с территории России. Медведев добавил, что граждане РФ скачиванием пиратских копий такого контента должны нанести максимальный урон правообладателям и обанкротить их.
При этом зампред Совбеза России напомнил, что сам является юристом. Само использование нелицензионного контента он — с точки зрения правоведа — назвал некорректным. Также Медведев добавил, что всегда считал более правильным переплатить даже во времена расцвета сервиса Torrent.
Дмитрий Медведев
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