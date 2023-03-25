Власть 25 марта 2023, 12:56 Медведев поддержал распространение пиратского контента на территории России piqsels

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Пиратский контент, основанный на продукции ушедших из России компаний вполне допустим. Такое мнение выразил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Его процитировал ТАСС.

Это заявление стало продолжением интервью Медведева российским СМИ и пользователям соцсети «ВКонтакте».

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«Ищите правильных пиратов и скачивайте у них», — сказал он.

Таким образом он ответил на вопрос о распространении нелицензионных копий фильмов и музыки от сервисов, которые вывели бизнес с территории России. Медведев добавил, что граждане РФ скачиванием пиратских копий такого контента должны нанести максимальный урон правообладателям и обанкротить их.

При этом зампред Совбеза России напомнил, что сам является юристом. Само использование нелицензионного контента он — с точки зрения правоведа — назвал некорректным. Также Медведев добавил, что всегда считал более правильным переплатить даже во времена расцвета сервиса Torrent.