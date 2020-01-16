Медведев поблагодарил членов правительства за совместную работу

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев поблагодарил членов правительства за проделанную работу. Он пожелал успехов новому Кабинету министров, который сформируют в ближайшее время.

Пост с благодарностями он опубликовал на своей странице в Fасеbооk в четверг, 16 января. Медведев отметил, что правительство все время работало как команда единомышленников. Он подчеркнул, что доверяет им и всегда на них опирался. Новый заместитель председателя Совета безопасности страны отметил, что бывшее правительство проделало большую работу, которая иногда была очень непростой.

Медведев подчеркнул, что, несмотря на все сложности, Кабмин находил решения, которые помогали России развиваться и двигаться вперед. При этом правительство всегда действовало в интересах людей. Зампред Совета безопасности России подчеркнул, что многое из задуманного правительству удалось — в этом помог профессионализм и опыт его членов.

Новые масштабные задачи, которые президент России поставил в своем послании, требуют и новых подходов. Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного Дмитрий Медведев.

Правительство России полным составом ушло в отставку 15 января. Это произошло через несколько часов после окончания послания Владимира Путина к Федеральному собранию. Новым премьер-министром страны стал Михаил Мишустин.