Медведев перед отставкой выделил 127 млрд рублей на ледокол

Россия будет строить атомный ледокол проекта 10510 «Лидер». На эти цели с 2020 по 2027 годы правительство направит 127 миллиардов рублей. Соответствующее постановление перед отставкой с поста премьер-министра РФ подписал Дмитрий Медведев.

Документ, датированный 15 января, размещен на официальном интернет-портале правовой информации. В постановлении указано, что заказчиком строительства ледокола является «Росатом». В качестве застройщика указано ФГУП «Атомфлот».

Известно, что мощность ледокола составит 120 мегаватт. Его планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году.

Атомные ледоколы проекта 10510 «Лидер» будет строить судостроительный комплекс «Звезда». Они задуманы как самые мощные в мире корабли подобного типа. Всего на воду планируют спустить три ледокола. Их используют для обеспечения круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.

Дмитрий Медведев заявил президенту России Владимиру Путину об отставке всего состава правительства 15 января. Глава государства предложил Медведеву стать зампредседателя Совбеза. В рамках этой должности он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности страны.

Новым председателем правительства РФ стал Михаил Мишустин. За внесенную Путиным кандидатуру высказались в открытом голосовании 383 депутата, еще 41 парламентарий воздержался. Указ о назначении Мишустина уже подписан президентом.