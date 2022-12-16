Власть 16 декабря 2022, 12:21 Медведев перечислил законные военные цели противника для ударов Зампред Совбеза Медведев: в НАТО заявляют, что блок не воюет с Россией, но это не так РИА «Новости»

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Понятия о законных военных целях для ударов по противнику в истории человечества всегда трактовались по-разному. Но есть общий список, прописанный в международных конвенциях, которые опираются на исторические обычаи военных действий. Такой пост под заголовком «К вопросу о военных целях» опубликовал заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя украинский конфликт.

Он перечислил, что в список военных целей для ударов по противнику входят любые войска вражеской стороны, включая, наемников, которые официально не вышли из состава вооруженных сил.

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Военная и вспомогательная техника вражеских войск, а также любые объекты инфраструктуры, которые способствуют достижения поставленных целей и хотя бы частично задействованная в работе на армию врага.

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Также Медведев включил в список военное командование и политическое руководство страны-противника. Кроме того, по мнению заместителя председателя Совета Безопасности, законными считаются удары по армиям стран, поддержавших противника и разместившие на его территории военную и вспомогательную технику.

Медведев отметил, что этим списком отвечает на вопрос, выступает ли НАТО против России в украинском конфликте и могут ли считаться законными уничтожения поставленной ВСУ техники.

«Руководители натовских стран в один голос поют, что их страны и весь блок не воюют с Россией. Но все-то хорошо понимают, что все иначе», — подытожил заместитель председателя Совета Безопасности России.

Американские зенитно-ракетные комплексы Patriot в случае передачи Украинским войскам станут законной целью Вооруженных сил России, написал ранее заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что руководству Североатлантического альянса стоит учитывать риски, формируя новый пакет военной помощи Украине.