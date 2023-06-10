Власть 10 июня 2023, 15:53 Медведев ответил на планы производителя Leopard построить завод на Украине Медведев попросил выслать координаты будущего танкового завода Rheinmetall на Украине РИА «Новости»

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Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил на планы немецкого концерна Rheinmetall построить на Украине завод по производству танков ироничным замечанием. Об этом он написал в Twitter.

«Прошу выслать точные координаты будущего завода. Спасибо!» — отметил зампред Совбеза.

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Немецкий оборонный концерн Rheinmetall решил производить оружие на Украине. Договоренность об этом стороны собираются достичь в течение ближайших недель.

Ранее Запад встревожило уничтожение танков Leopard на Украине. Журналист Фред Плейтген в эфире американского телеканала CNN заявил об уничтожении «коллекции военного оборудования», которую западные партнеры передали ВСУ.

Глава Rheinmetall Армин Паппергер также признал, что части поставленной киевскому режиму техники уже нет.

Уничтожение бронетехники ВСУ армейской авиацией попало на видео. Бойцы ВС России нанесли удары по бронетехнике противника на Южно-Донецком направлении высокоточными управляемыми ракетами.