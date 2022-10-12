Медведев оценил идею США ударить по России крылатыми ракетами | 360°

Важное 12 октября 2022, 19:46 Поделиться Telegram

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Viber Медведев оценил идею США ударить по России крылатыми ракетами Зампред Совбеза Медведев напомнил Штатам о силах ядерного сдерживания России Defense.gov

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Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев напомнил Штатам об ответных целях в программе российских сил ядерного сдерживания. Он этом он написал в своем Telegram-канале, комментируя идею использовать американские крылатые ракеты против России.

«В Пиндостане еще один старый дурень нашелся, хоть и бывший. Леон Панетта, экс-директор ЦРУ и министр обороны, сказал, что США должны быть готовы использовать все военные средства, включая самолеты и крылатые ракеты, против России. <...> Он ведь сам понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания», — сказал Медведев.

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Он назвал слова бывшего директора ЦРУ «пургой» и удивился тому, что экс-чиновник позволяет себе делать такие заявления. Замглавы Совбеза отметил, что Штаты тратят на милитаризацию Украины баснословные деньги. Так, только в 2022 году Пентагон передал киевскому режиму оружия почти на 17 миллиардов долларов.

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Медведев усомнился, что американцы вообще знаю, где находится Украина, назвав ее «страной 404».

Он заявил, что действующий нацистский режим нужно полностью демонтировать, так как он, по его словам, представляет опасность для России.

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