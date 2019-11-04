Медведев ответил Лукашенко на слова о втягивании Белоруссии в чужие войны

Жители современных России и Белоруссии во время Отечественной войны 1812 года, а также обеих мировых защищали от захватчиков свою землю. Так премьер-министр Дмитрий Медведев прокомментировал высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о «втягивании» белорусов в войны.

«Мы ни в коем случае не должны бросать хоть какую-то тень на подвиг наших предков, которые защищали свою землю — жили на территории современной России или Белоруссии, но они защищали-то ведь свою землю от захватчиков. Так было в 1812 году, так было в период Первой мировой войны, какую бы оценку ни давали ей историки, так, естественно, было в период Второй мировой или Великой Отечественной войны», — сказал Медведев на пресс-конференции после встречи АСЕАН, его цитирует РИА «Новости».

Лукашенко пожаловался на нестабильность у границ Белоруссии Подробнее

Глава российского правительства подчеркнул, что речь не идет об участии в чужих войнах. По его словам, для него очень странно слышать такие слова. Идея сплочения народа для защиты страны показалась Медведеву особенно актуальной 4 ноября, когда в России празднуется День народного единства.

В конце октября Лукашенко заявил, что Белоруссия «навоевалась в чужих войнах». Он подчеркнул, что «страница войн для белорусского народа уже перевернута». Такое заявление он сделал, комментируя размещение американских военных в Литве.