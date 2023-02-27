Власть 27 февраля 2023, 01:21 Медведев отверг возможность существования мира без России Медведев: существование мира без России невозможно РИА «Новости»

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Вопрос о существовании России будет решаться не на украинском фронте, заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Если всерьез встанет такой вопрос, то он будет неотъемлемо связан с дальнейшей судьбой всего мира, говорится в статье политика для «Известий».

«Если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен отнюдь не на украинском фронте. А вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации. И здесь не должно быть никаких двусмысленностей. Мир без России нам не нужен», — написал Медведев.

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У Запада сохранились опасные иллюзии, что он сможет «похоронить» Россию, как СССР, жертвуя тысячами людей. С нынешней Россией так не получится, заявил Медведев. Любая «рухнувшая империя хоронит под своими обломками полмира», напомнил он.

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Причиной начала СВО стало навязчивое желание Запада «растерзать Россию», подпитанное пещерной русофобией, считает Медведев.

Запад использует Украину в своем стремлении одолеть Россию, при этом США и их союзников не волнует судьба простых украинцев, заявил Медведев. Эта цель служит оправдания для любых расходов, передало слова политика ИА Nation News.