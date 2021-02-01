Медведев оценил вероятность отключения России от глобальной сети

Отключение России от глобальной сети вероятно, но на этот случай у властей уже есть план действий. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По его словам, «ключевые права на управление» интернетом в данный момент находятся у США. Поэтому, если произойдет что-то из ряда вон выходящее, «если у кого-то совсем снесет голову, такое может произойти (отключение РФ от глобальной сети — прим. ред.)».

«Именно потому что ключи от этого ларчика находятся за океаном. <…> План, конечно, у нас есть того, как действовать в такой ситуации», — заверил Медведев. Его процитировало РИА «Новости».

Однако, по его словам, реальной угрозы отключения России от общего интернета пока нет.

Он упомянул и о том, что Россию уже грозились отключить от системы международных расчетов SWIFT. В итоге страна оказалась вынуждена создать собственную свою систему по передаче информации для случая, когда нужно будет без поддержки внешних сил обмениваться сообщениями.

Медведев напомнил, что из-за существующих рисков в России приняли закон о российском сегменте интернета, о том, чтобы им можно было управлять в автономном режиме.

«Поскольку на интернет сейчас завязано управление всем государством, завязано получение огромного количества социальных функций. Мы не могли это оставить без контроля. Поэтому такой закон есть, и, если потребуется, он вступит в силу», — резюмировал Медведев.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) появилась из-за рисков возможного отключения банков РФ от SWIFT — международной межбанковской системы передачи данных и совершения платежей. К ней подключены свыше 11 тысяч крупнейших организаций по всему миру. В СМИ периодически появляются сообщения о том, что Россию могут отключить от системы в качестве санкций со стороны Запада.