Власть 08 декабря 2023, 15:57 Медведев оценил решение Путина выдвинуться на новый срок Медведев назвал правильным и логичным решение Путина выдвинуться на новый срок

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин принял правильное и логичное решение о выдвижении на новый срок на посту главы государства. Об этом РИА «Новости» сообщил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«Абсолютно правильное и логичное решение. С учетом текущей ситуации в этот драматичный период, который переживает России. Владимир Путин должен продолжить свою работу в должности президента», — сказал он.

Реклама

О решении Путина баллотироваться на новый срок стало известно 8 декабря. Об этом глава государства сообщил в беседе с командиром отряда «Спарта» Артемом Жогой.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отмечал, что президент спокойно ответил на вопрос собеседника об участии в выборах, в этом не было «домашней заготовки».

Ранее Центральная избирательная комиссия объявила, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, такой формат голосования пришелся по душе многим россиянам.