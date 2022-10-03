Медведев оценил продолжительность грядущего энергетического кризиса | 360°

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Медведев оценил продолжительность грядущего энергетического кризиса

Медведев предостерег недружественные России страны от потерь позиций в научном содействии

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Мир окунулся в глобальный энергетический кризис, а недружественные России страны рискуют потерять позиции по научному взаимодействию с местными структурами. Эти заявления сделал замглавы Совета безопасности государства Дмитрий Медведев. Его высказывания собрали в Telegram-канале ТАСС.

«На фоне роста стоимости ресурсов — как следствие, кстати сказать, санкций против нашей страны — все развернулось в значительной степени на 180 градусов. По сути, мир переживает энергетический кризис», — сообщил он.

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Медведев заявил, что усилия России необходимо направить в будущее и корректировать с учетом актуальной ситуации. По его словам, текущая обстановка неопределенности может затянуться на долгий срок.

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Также замглавы Совбеза России оценил и научные контакты России и зарубежных стран. Он предостерег недружественные государства от краха позиций по взаимодействию в этой сфере. Кроме того, Медведев назвал бессмысленным демонстративный отказ от нынешней системы высшего образования в России.

Дмитрий Медведев

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