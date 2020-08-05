Медведев оценил попытки Белоруссии сделать из России врага

По его словам, российско-белорусские отношения и «даже Союзное государство» оказались разменной монетой во время президентской избирательной кампании в Белоруссии. Медведев предполагает, что «разные казусы» стали часть политтехнолгий.

«Вылепить образ врага и добиться политического результата. А дальше хоть трава не расти или гори все синем пламенем, неважно, разберемся с этими русскими. И это вызывает не только чувство обиды, но это очень печально», — сказал Медведев. Его процитировал в своем Telegram-канале журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Отношения между Минском и Москвой накалились после задержания 33 россиян в Белоруссии. Они произошли в конце июля. Руководство страны назвало их предполагаемыми террористами и членами ЧВК «Вагнер». Якобы РФ их отправило для дестабилизации обстановки в республике.

Белорусский лидер Александр Лукашенко высказался на эту тему.

«Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Белоруссию. Команда была ждать. Билеты на Стамбул — это все вранье. Чего в Африку лететь через Белоруссию?» — заявил Лукашенко.

Россия, в свою очередь, отрицает, что направляла своих людей в соседнюю страну. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий подчеркнул, что РФ считает обвинения в адрес своих граждан безосновательными.