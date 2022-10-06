Медведев заявил, что важно заставить врагов России просить о пощаде | 360°

Власть 06 октября 2022, 19:35 Поделиться Telegram

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Viber Медведев заявил, что важно заставить врагов России просить о пощаде Медведев заявил, что антироссийские санкции стали для Запада «выстрелом в ногу» РИА «Новости»

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Антироссийские санкции не навредили адресату, но нанесли большой урон своему создателю — Западу. Такое заявление в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

«Адские санкции» пошли на восьмой круг. Как известно, кругов в аду девять. Так что резервы еще есть», — отметил он.

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По его словам, эта трасса стала дорогостоящим мероприятием и бестолковой затеей для бывших партнеров России. Причем свою родину Медведев назвал назначенным грешником.

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Он сказал, что Россия с первых дней спецоперации на линиях соприкосновения с ВСУ попала под большой поток санкций в свой адрес. Объем и скорость этих рестрикций Медведев сравнил с артобстрелом.

Замглавы Совбеза России сказал, что адресат санкций уже давно умеет адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам. По его словам, российская экономика проявила неплохую жизнеспособность".

«В общем, „порвать в клочья“ нашу экономику у Запада в очередной раз не получилось. Главное — у России есть не только необходимый запас прочности, но и все возможности для дальнейшего развития», — отметил он, добавив, что врагов страны надо заставить молить о пощаде.

Также Медведев заявил, что санкции нанесли немалый ущерб своему создателю — Западу. По его словам, жители этих стран начинают на собственном примере осознавать последствия антироссийских рестрикций для своего государства. Среди них Медведев указал быстрое повышение цен на бензин, продукты и коммунальные услуги.

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