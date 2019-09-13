Медведев отметит день рождения с семьей

Премьер-министр Дмитрий Медведев отпразднует свой 54-й день рождения в кругу семьи. Об этом сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов.

«Дмитрий Анатольевич проведет свой день рождения в кругу семьи», — сказал Осипов РИА «Новости».

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Дмитрий Медведев родился 14 сентября 1965 года в Ленинграде. Окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова, там же отучился в аспирантуре и защитил кандидатскую. Работал преподавателем.

В 90-х Медведев работал с Анатолием Собчаком, после переехал в Москву. В столице Дмитрий Медведев работал в правительстве и аппарате президента России Владимира Путина. В 2008 году Медведев сам стал президентом, но после одного срока не стал баллотироваться вновь. С 2012 года является председателем правительства. Он также возглавляет партию «Единая Россия».

Медведев женат, у него есть сын Илья.