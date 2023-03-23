23 марта 2023, 11:48
Медведев отметил, что у России есть оружие не хуже HIMARS
Зампред СБ Медведев: у РФ есть достойные альтернативы ракетам HIMARS
Американские ракетные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину, достойное оружие, но у России есть вооружение не хуже. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и «ВКонтакте».
Российские вооружения, по его словам, не уступают в точности и дальности действия.
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«Все время вспоминают этот самый HIMARS — это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — процитировал политика ТАСС.
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Он добавил, что управляемый снаряд «Краснополь» демонстрирует высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Есть и другие разработки, в том числе новейшие — в сфере реактивных систем залпового огня.
Медведев отметил, что сейчас идет борьба высокоточного оружия — и не только ракет, «летящих далеко и точно», но и снарядов.
Также зампред Совбеза анонсировал скорое появление полной линейки беспилотников в России.
Дмитрий Медведев
Оружие
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