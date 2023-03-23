Власть 23 марта 2023, 11:48 Медведев отметил, что у России есть оружие не хуже HIMARS Зампред СБ Медведев: у РФ есть достойные альтернативы ракетам HIMARS Фото: правительство США

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Американские ракетные системы залпового огня HIMARS, поставляемые на Украину, достойное оружие, но у России есть вооружение не хуже. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ и «ВКонтакте».

Российские вооружения, по его словам, не уступают в точности и дальности действия.

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«Все время вспоминают этот самый HIMARS — это вполне достойное оружие, тут ничего нельзя сказать. Но мы обладаем не худшим видом оружия, которое точность и глубину поражения имеет такую же и лучше», — процитировал политика ТАСС.

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Он добавил, что управляемый снаряд «Краснополь» демонстрирует высокую эффективность поражения близко стоящих целей. Есть и другие разработки, в том числе новейшие — в сфере реактивных систем залпового огня.

Медведев отметил, что сейчас идет борьба высокоточного оружия — и не только ракет, «летящих далеко и точно», но и снарядов.

Также зампред Совбеза анонсировал скорое появление полной линейки беспилотников в России.