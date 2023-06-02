Власть 02 июня 2023, 18:00 Медведев отказался верить Apple, отрицающей сотрудничества с американской разведкой Медведев назвал враньем отрицание Apple сотрудничества с разведкой США pxfuel

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Apple опровергла использование iPhone в интересах американских спецслужб. Однако заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не поверил заверениям компании, сообщило РИА «Новости».

По его словам, если любая технологическая компания якобы по идейным соображениям отказалась сотрудничать с национальным разведывательными сообществами, то она либо врет, либо планирует закрыться. Чудес не бывает, заверил Медведев.

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«Это нужно иметь в виду владельцам любых смартфонов, будь то продукция Apple с закрытой для всех пользователей iOS или же Samsung с открытым для сторонних приложений Android», — подчеркнул политик.

Он напомнил крылатую фразу персонажа Генриха Мюллера в сериале «Семнадцать мгновений весны»: «Верить в наше время нельзя никому, даже себе».

ФСБ совместно с ФСО разоблачили разведывательную акцию американских спецслужб по слежке за российскими дипломатами через специальную вирусную программу на устройствах Apple. По имеющимся данным, вирус попал в несколько тысяч iPhone. В ФСБ подчеркнули, что компания тесно сотрудничает с разведкой Соединенные штатов. В свою очередь Apple Inc не подтвердила свою причастность к слежке за россиянами.