Медведев описал фирменный стиль американской политики

Американская история включает в себя кровавые войны на уничтожение, это фирменный стиль политики США. Такое мнение высказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он написал в Telegram, что США «хорошо потрудились» для сеяния по всему миру разрухи и хаоса, представляя это как распространение демократии. По мнению Медведева, американские политики могут примитивно и грубо насаждать свою волю, используя союзников, деньги и оружие.

«Вся американская история начиная со времен покорения индейцев — это кровавые войны на уничтожение. Причем речь идет о максимально жестоком истреблении гражданского населения. Это стало фирменным стилем американской политики. Кто бы ни стоял там у власти», — заявил зампред Совбеза РФ.

Он напомнил, что Штаты во время Второй мировой войны уничтожили Хиросиму и Нагасаки, «только чтобы обосновать огромные расходы на ядерный „Манхэттенский проект“». Медведев добавил, что и в дальнейшем американцы вели бессмысленные войны вдали от страны.

«Губительны последствия таких вторжений, хорошо знают Вьетнам и Корея, Югославия и Ирак, Куба, Афганистан и Сирия — список длинный, причем постоянно пополняемый», — заключил он.

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