23 мая 2023, 17:12
Медведев охарактеризовал страны Запада цитатой Паниковского о жалких и ничтожных людях
Зампред Совбеза России Медведев пожалел о потраченном времени на переговоры с Западом
Россия зря вела многолетние переговоры с Западом о гарантиях безопасности. Все попытки наладить отношения и сотрудничество столкнулись с неприятием и желанием навредить нашей стране. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Он подчеркнул, что западные политики оказались не готовы вести равноценный диалог с Россией в прошлом, а сейчас надежда на возможность возвращения к обсуждению вопроса гарантий безопасности утрачена полностью
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«Не с кем разговаривать. Они не хотят сотрудничества, они хотят конфронтации и всячески пытаются ущемить нашу страну», — заявил Медведев.
Заместитель председателя Совета Безопасности России добавил, что сегодня западные страны можно охарактеризовать словами героя романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок» Паниковского «жалкие, ничтожные люди.
Дмитрий Медведев
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