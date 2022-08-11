Медведев обсудил восстановление школ и больниц Донбасса с Пасечником и Пушилиным

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев посетил ЛНР, где встретился с главами республик Донбасса Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Они ообсудили первоочередные меры обеспечения безопасности в республиках.

О результатах встречи Медведе написал в своем Telegram-канале. Он отметил, что провел совещание, участники которого обсудили первоочередные меры обеспечения безопасности народных республик. В зале присутствовали генеральный прокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя Администрации президента Сергей Кириенко, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минстроя Ирек Файзуллин, директор ФСБ Александр Бортников, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

На совещании обсудили меры поддержки для экономического и социального развития республик Донбасса Отдельно подняли тему гармонизации их законодательств с российским. Обсудили первостепенные вопросы — восстановление инфраструктуры, ремонт больниц и подготовку школ к новому учебному году.