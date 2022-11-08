Медведев обозначил важнейшую задачу для «Единой России» | 360°

Власть 08 ноября 2022, 16:42 Медведев обозначил важнейшую задачу для «Единой России» Медведев назвал внимание к мобилизованным важнейшей задачей «Единой России» РИА «Новости»

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Максимально возможное внимание к мобилизованным россиянам и их семьям является важнейшей задачей для «Единой России». Об этом заявил председатель партии и зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, написало РИА «Новости».

«Важнейшей задачей для партии остается максимальное внимание к мобилизованным россиянам и их семьям», — сказал он.

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Политик отметил, что волонтерскую работу по поддержке российской армии необходимо продолжать и дальше.

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Ранее президент России Владимир Путин призвал власти всех уровней обратить повышенное внимание на мобилизованных граждан, где бы они ни находились — в зоне боевых действий или на учебном полигоне.

Глава государства сообщал, что непосредственно в зоне проведения специальной операции находятся примерно 80 тысяч мобилизованных россиян, около 50 тысяч участвуют в боестолкновениях с нацистами, писал RT.

Депутаты Госдумы 8 ноября в первом чтении одобрили законопроект о присвоении статуса ветерана боевых действий добровольцам, участвующим в спецоперации.