Медведев объяснил решение признать независимость Абхазии и Южной Осетии

В 2008 году Медведев был президентом России и тогда он решил защитить Абхазию и Южную Осетию от «преступного поведения тогдашнего президента Грузии», отметил портал Newinform.

«В противном случае Закавказье превратилось бы в пороховую бочку, что для России, которая всегда выступала за сохранение прочного мира в соседних государствах, было абсолютно неприемлемо», — пояснил Медведев.

Он добавил, что Москва хотела видеть стабильность в странах-соседях. При этом Россия всегда давала четко понять, что никогда не допустит нападения на своих граждан, где бы это ни происходило. По словам заместителя председателя Совбеза, ответ РФ всегда будет адекватен сложившимся обстоятельствам.

Медведев также расценил действия Грузии объявлением войны России.

В 2008 году Грузия напала на Южную Осетию. Военные разрушили часть ее столицы — Цхинвал. По этой причине Россия ввела туда свои войска для защиты местных жителей, благодаря чему вытеснила грузинских военных. Независимость республики признали Россия, Сирия, Венесуэла, Никарагуа и ряд тихоокеанских островных государств.

О войне в Южной Осетии можно узнать в том числе из очередного выпуска проекта «Военкоры». В нем расскажут, была ли российская армия готова к войне и какие уроки РФ вынесла из вооруженного конфликта.