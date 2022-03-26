Медведев объяснил, почему в России не повторится дефолт 1998 года

Дефолт 1998 года в России не повторится, так как в то время она была намного менее защищена. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в интервью РИА «Новости».

Он отметил, что в одну воду нельзя войти дважды и ситуация изменилась.

«Я не имел отношения к власти в 1998 году и воспринимал это с позиции человека из гражданского мира, если хотите, из бизнеса. Но и наше общество, наше государство было в гораздо меньшей степени защищено», — отметил Медведев.

Он также сравнил нынешнюю ситуацию с кризисами 2008 года (тогда Медведев был президентом РФ) и 2014 года — и вновь указал на то, что ситуации отличаются. Тогда, напомнил зампред Совбеза, все «сопротивлялись международному финансовому кризису, связанному с возникновением финансового пузыря на территории США». По словам Дмитрия Медведева, с задачей удалось справиться — «с разным успехом» но достаточно быстро вытащить мировую и российскую экономику.

«А сейчас все, что происходит, — это просто экономическая война, <…> которую они объявили России. Они объявили России экономическую войну и пытаются вести ее без правил», — резюмировал Медведев.