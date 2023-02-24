Власть 24 февраля 2023, 11:31 Медведев объяснил, почему неонацизм на Украине нужно «уничтожить дотла» Зампред Совбеза Медведев: неонацизм на Украине нужно уничтожить дотла РИА «Новости»

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Неонацизм на Украине надо уничтожить полностью, иначе впоследствии конфликт может вспыхнуть вновь, предупредил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале. Он констатировал, что России удастся выполнить все задачи спецоперации, вернуть «все наши территории» и защитить исстрадавшихся от геноцида и обстралов людей. Политик порассуждал о том, что может произойти дальше.

По его мнению, переговоры будут «тяжелыми и нервными», поскольку их формальные участники и фактические руководители — разные.

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«Решения за киевский режим принимать будет, конечно, не какой-то Зеленский, если он будет еще жив, или его клика. Решение примут за океаном те, в чьих руках поставки оружия Киеву и выделение денег на поддержание останков украинской экономики», — считает Медведев.

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Он отметил, что «главные враги» России мечтают максимально ослабить ее, поэтому не заинтересованы в окончании конфликта. Однако рано или поздно, «по историческим законам», это все же случится и возникнет «какое-то соглашение», без договоренностей о реальных границах или новом Хельсинкском пакте, обеспечивающем безопасность в Европе.

За этим, предположил щампред Совбеза, последует «еще более сложная пора»: изматывающие месяцы и годы «противостояния, истерик и хамства» со стороны тех, кто будет управлять «огрызком Украины». Эти власти не смогут признать итоги СВО без риска быть «казненными в тот же день», так что националисты продолжат контролировать их. Рано или поздно «новые кровавые мальчики» могут начать провоцировать новый мировой конфликт. Этого нельзя допустить, подчеркнул Дмитрий Медведев.

«Поэтому так важно достичь всех целей специальной военной операции. Отодвинуть границы угроз нашей стране как можно дальше, даже если это будут границы Польши. Уничтожить неонацизм дотла», — пояснил он.

Тогда, по мнению политика, мир обретет «долгожданное спокойствие».