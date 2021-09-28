Медведев объяснил, почему не стал избираться на выборах в Госдуму

Председатель «Единой России», зампред Совбеза России Дмитрий Медведев пояснил, почему не пошел на выборы в Госдуму. По его словам, для бывшего президента занимать места в парламенте было бы не правильным по отношению к другим спикерам. Об этом сообщил RT.

«Это очень тонкая такая работа, требующая согласования интересов, воль, достижения компромиссов между разными людьми, между разными фракциями. Это такая филигранная работа, которую нужно вести в ежедневном режиме. Причем не опираясь на прежние, так сказать, должности, а именно, что называется, просто потому, что так распорядилась судьба и тебя избрали в Государственную думу», — сообщил он.

Медведев отметил, что в некоторых странах бывшие президенты вовсе не занимаются государственной деятельностью. Они уходят читать лекции в учебные заведения, либо в общественные организации.

Бывший российский лидер отметил, что на должности председателя Совета безопасности он занимается важными, интересными вопросами, связанными с обеспечением национальной безопасности страны и обороноспособности.