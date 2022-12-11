Власть 11 декабря 2022, 08:58 Медведев объяснил наращивание производства мощного оружия в России Зампред Совбеза Медведев заявил о наращивании в РФ производства мощных средств поражения РИА «Новости»

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что враги России находятся в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии и других странах, которые присягнули современным нацистам. Поэтому РФ вынуждена наращивать производство наиболее мощных средств поражения, написал он в своем Telegram-канале.

«Нам гораздо сложнее — наш враг окопался не только в Киевской губернии нашей родной Малороссии», — написал зампред Совбеза.

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По его словам, недоброжелатели России находятся в Европе, Северной Америке, Японии, Австралии, Новой Зеландии и в целом ряде других «присягнувших современным нацистам мест».

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Вот почему РФ наращивает производство наиболее мощных средств поражения, в том числе и тех, в основе которых лежат новые принципы.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что «псевдоукраинские бешеные шавки с русскими фамилиями» захлебываются своей токсичной слюной и заявляют, что их враги — в границах России, с запада до Владивостока.

«Бешенство не лечится», — заключил зампред Совбеза.

Ранее Медведев процитировал строчки из романа Михаила Булгакова «Белая гвардия» в ответ на снос памятников на Украине.