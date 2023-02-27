Власть 27 февраля 2023, 00:57 Медведев назвал желание Запада «растерзать Россию» причиной начала спецоперации Медведев: пещерная русофобия и желание растерзать Россию стали причиной СВО

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Навязчивое желание растерзать Россию, подпитанное пещерной русофобией, стало причиной начала спецоперации на Украине. О «конвульсиях» Запада в материале для «Известий» рассказал зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик отметил две точки невозврата в отношениях Запада и России. Одна из них — непризнание референдума в Крыму в 2014 году. Медведев заявил, что конвульсии западных стран «подпитываются пещерной русофобией и желанием создать новоявленного Франкенштейна в лице Украины», то есть особую Анти-Россию. Он напомнил слова «мудрых предшественников нынешних безмозглых западных потитиканов», которые говорили, что Бог сначала лишает разума того, кого хочет наказать.

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«Именно эта безумная истерика, навязчивое желание растерзать нашу страну и привели в конечном счете к специальной военной операции», — подчеркнул Медведев.

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Запад всегда толкал Россию в пропасть, заботясь только о своем «шкурном» интересе, а все разговоры о равном партнерстве велись лишь для отвода глаз, считает политик. Трагедия, которая разворачивается на Украине сегодня, берет свое начало в конце XX века, когда произошел крах Советского Союз.

Россия должна достичь всех целей СВО на Украине и отодвинуть границы угроз стране как можно дальше, заявил Медведев. Его процитировало НСН.