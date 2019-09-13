Медведев назвал условие перехода на четырехдневную рабочую неделю

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — отметил политик.

По словам Медведева, сокращение рабочих дней будет зависеть от ситуации в экономике и на конкретных видах производств, отметила «Газета.ru».

Премьер-министр уверен, что совершенствовать трудовое законодательство можно только при сохранении существующих гарантий, в том числе по зарплате. Кроме того, ни в коем случае нельзя, чтобы ухудшилась жизнь работника. Как считает Медведев, трудовое законодательство должно стать более гибким и учитывать позицию работодателей и подчиненных.

Экономист: на четырехдневке работодатель будет эффективнее использовать сотрудников Подробнее

«Речь идет <…> не просто о переходе на четырехдневную или какую-то иную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства», — заявил он.

Премьер-министр пообещал и дальше обсуждать вопрос возможного перехода граждан на четырехдневную рабочую неделю. По этой теме он готов провести несколько совещаний.