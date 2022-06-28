Медведев назвал условие начала Третьей мировой войны

Для России присоединение Украины к НАТО гораздо опаснее, чем вступление в альянс Швеции и Финляндии. Об этом заявил в интервью «Аргументам и Фактам» заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, данный фактор связан с «наличием неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, включая принадлежность Крыма, а также «разным пониманием статуса регионов».

«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — заявил он.

При этом присоединение к НАТО Швеции и Финляндии, как полагает Медведев, не грозит РФ «ничем особенно новым». Однако он подчеркнул, что в этом случае протяженность сухопутных границ НАТО с Россией увеличится более чем в два раза и стране придется укреплять свои рубежи. Политик утверждает, что никто от этого не в восторге. включая граждан Швеции и Финляндии, которые получат перспективу «иметь у порога собственного дома наши „Искандеры“, гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием».

Ранее Дмитрий Медведев назвал экс-министра внутренних дел Латвии Мариса Гулбиса «каким-то очередным придурком». Так российский чиновник отреагировал на высказывание прибалта о том, что ограничение транзита в Калининградскую область является сигналом о том, что Европа и НАТО готовы «забрать» регион.