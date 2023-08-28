Власть 28 августа 2023, 11:57 Медведев назвал Украину страной-паразитом Медведев: Россия, в отличие от Украины, сама обеспечивает себя вооружением РИА «Новости»

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Украина — это страна-паразит, живущая только за счет поставок от иностранных хозяев, Россия же сама обеспечивает себя оружием. На это указал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По словам политика, украинская сторона все время ведет мучительный подсчет, сколько у России осталось танков, снарядов, ракет и других видов вооружения. Это соответствует законам вражеской пропаганды, но не только, отметил Медведев. Такой подсчет в логике самого существования бандеровского государства, пояснил зампредседателя Совбеза.

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«Ведь оно — страна-паразит и получает корм „от тела“ своих хозяев, живет за счет них. Не будет поставок оружия, и для бандеровского режима все быстро закончится. Паразиты сдохнут», — написал политик.

Россия же, в отличие от Украины, самостоятельно обеспечивает себя всеми видами вооружений, причем в объеме, превышающем потребности армии, обратил внимание Медведев. Конвейеры отечественного военно-промышленного комплекса работают в три смены, заявил заместитель председателя Совета безопасности. Российский ВПК продолжит производить столько вооружений, сколько потребуется для защиты Отечества, резюмировал политик.

Ранее Медведев обвинил Запад в провоцировании третьей мировой войны. Западные страны игнорируют сигналы России, отметил зампредседателя Совбеза.