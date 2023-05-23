Власть 23 мая 2023, 17:32 Медведев назвал целью участия США в украинском конфликте уничтожение России Зампред Совета безопасности Медведев исключил выполнение идеи США об уничтожении России РИА «Новости»

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Власти США в украинском конфликте преследуют цель уничтожения России как государства или ее масштабное сдерживание. Об этом в интервью RT заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что такой же путь США сейчас продвигают в отношениях с Китаем.

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«Конечная цель — уничтожение России как страны. Но мы этого не допустим», — заявил Медведев.

Заместитель председателя Совбеза России добавил, что США и их приспешники по НАТО не воспринимают всерьез угрозу ядерного конфликта. Об этом свидетельствуют поставки все более серьезного вооружения украинским боевикам.

«В какой-то момент события могут принять совершенно непредсказуемый оборот, и ответственность полностью ляжет на Североатлантический альянс», — предупредил Медведев.

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сегодня вести переговоры со странами Запада о каких-либо гарантиях безопасности бесполезно.

Все многолетние попытки наладить диалог в прошлом оказались неудачными из-за неготовности западных политиков признать Россию равным партнером. Сегодня западные страны не видят сотрудничества, а хотят только конфронтации и не оставляют попыток как можно сильнее навредить России.