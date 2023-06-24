Власть 24 июня 2023, 19:13 Медведев назвал цель попытки мятежа Пригожина в России Медведев: попытку мятежа в России могли помочь организовать иностранные специалисты РИА «Новости»

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События, которые разворачиваются в России, — это продуманная акция, которую организовали ради захвата власти. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, его слова привел ТАСС.

«Очевидно, что это хорошо продуманная и спланированная операция, цель которой — захват власти в стране», — сказал он.

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По словам Медведева, действия организовавших мятеж лиц укладываются в схему «хорошо продуманного государственного переворота». В качестве аргументов он указал на высокую подготовленность схемы, профессиональную слаженность действий и качественное управление передвижением войск.

«Это может говорить о наличии продуманного военного замысла и участия в мятеже <…> иностранных специалистов», — поделился предположением зампред СБ.

Также Дмитрий Медведев подчеркнул, что спекуляции на тему невыполнения Минобороны своих обязательств и «ударов» по тыловым частям ЧВК «Вагнер» не поддаются никакой критики. Он подчеркнул, что в России не позволят дойти мятежу до госпереворота и мирового кризиса.

Ранее замглавы Совбеза РФ обратился с призывом, сплотиться вокруг президента России Владимира Путина и не допустить раскола страны.