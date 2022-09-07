Медведев предсказал Трасс незавидное будущее | 360°

Все новости

Подмосковье

07 сентября 2022, 22:19

Встреча с участниками трагедии в Беслане прошла в Луховицах

Спецоперация

07 сентября 2022, 22:07

Украина стала «донором» Европы. Погибших бойцов ВСУ начали разбирать на «запчасти»

Реклама

Технологии

07 сентября 2022, 21:47

Новый iPhone 14 оказался без SIM-карты

Эксклюзив

07 сентября 2022, 21:45

Энергетический кризис положит конец процветанию ЕС

Деньги

07 сентября 2022, 21:33

Пенсионерам рассказали о способах получить ипотеку

Интересное

07 сентября 2022, 21:33

Эксперт Ляхов рассказал, как правильно сушить грибы

Спорт

07 сентября 2022, 21:32

Стало известно о главных мифах о спорте

Образование

07 сентября 2022, 21:31

Депутат Чепа посоветовал студентам медицинских вузов оставаться в России

Здоровье

07 сентября 2022, 21:31

Стало известно, какие продукты снижают вероятность развития крупа у детей

Власть

07 сентября 2022, 15:36

Медведев предсказал Трасс незавидное будущее

Медведев назвал Трасс термоядерной русофобкой и фрик-теткой

Читать 360tv в

Во главе британского правительства один фрик сменил другого. Такое заявление в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», — написал он.

Реклама

По его словам, новый премьер-министр Англии Лиз Трасс не обладает необходимыми компетенциями и знаниями в политике, истории и географии. Кроме того, Медведев назвал ее посредственной термоядерной русофобкой.

Реклама

Также зампред Совбеза России уличил Трасс в подражании знаменитому британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер. Он отметил, что у текущей главы английского правительства нет и 5% способностей ее кумира.

Медведев оценил и обещания Трасс. По его словам, она хочет преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию. Он заявил, что эти проблемы возникли из-за предыдущих действий Трасс — поддержки санкционной политики.

«Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска», — подытожил Медведев.

По его словам, это свидетельствует о зарождении новой английской традиции.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама