Медведев предсказал Трасс незавидное будущее | 360°

Власть 07 сентября 2022, 15:36 Поделиться Telegram

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Viber Медведев предсказал Трасс незавидное будущее Медведев назвал Трасс термоядерной русофобкой и фрик-теткой РИА «Новости»

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Во главе британского правительства один фрик сменил другого. Такое заявление в Telegram-канале сделал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.

«Смена караула в Британии: фрик-дядька ушел, фрик-тетка пришла», — написал он.

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По его словам, новый премьер-министр Англии Лиз Трасс не обладает необходимыми компетенциями и знаниями в политике, истории и географии. Кроме того, Медведев назвал ее посредственной термоядерной русофобкой.

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Также зампред Совбеза России уличил Трасс в подражании знаменитому британскому премьер-министру Маргарет Тэтчер. Он отметил, что у текущей главы английского правительства нет и 5% способностей ее кумира.

Медведев оценил и обещания Трасс. По его словам, она хочет преодолеть энергокризис и продуктовую инфляцию. Он заявил, что эти проблемы возникли из-за предыдущих действий Трасс — поддержки санкционной политики.

«Со всеми рассорится, все провалит и уйдет с позором, как и ее предшественник — лохматый Бориска», — подытожил Медведев.

По его словам, это свидетельствует о зарождении новой английской традиции.

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